A revista Far Out recuperou uma história que envolve David Bowie e Bruce Springsteen, nos anos 70.

Em 1973, o "Camaleão" planeou editar uma versão de um tema de Springsteen, 'It's Hard to Be a Saint in the City', mas este rejeitou essa ideia.

Ao ouvir uma gravação dessa versão, o "Boss" não deu o seu aval, e a versão foi terminada com outros músicos.

Na voz de Bowie, 'It's Hard to Be a Saint in the City' acabaria por fazer parte da box set de "Sound + Vision", lançada em 1989.

Em 2016, o "Boss" fez referência a este encontro durante um concerto em Pittsburgh, após a morte de Bowie. "Ele ligou-me e eu visitei-o em Filadélfia, onde ele estava a fazer o 'Young Americans'", contou, à altura. "Ele era um grande apoiante nosso".

Ouça aqui 'It's Hard to Be a Saint in the City', na versão de David Bowie e na versão original: