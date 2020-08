A revista Spin elaborou uma nova lista, com aquelas que considera serem as bandas rock mais entusiasmantes da atualidade.

Da lista fazem parte nomes como os Voidz, de Julian Casablancas, Pearl Jam, Wolf Alice, The 1975 ou Paramore, entre outros.

O primeiro lugar deste top 50 da Spin coube às Haim - com a revista a escrever que "não as merecemos". Confira aqui as 10 primeiras:

10. Pup

9. Charly Bliss

8. Tørsö

7. X

6. Dogleg

5. Cloud Rat

4. Chubby and the Gang

3. Paramore

2. Control Top

1. Haim