Os U2 anunciaram uma doação no valor de 1,5 milhões de euros à indústria musical da Irlanda, o seu país natal.

A pandemia da Covid-19 levou ao encerramento de várias salas de música ao vivo naquele país, deixando muitas pessoas sem emprego.

O valor anunciado pelos U2 inclui os 200 mil euros que a banda doou à indústria musical por ocasião do evento de beneficência "Songs From an Empty Room", onde interpretaram uma versão de 'Stairway to Heaven'.

Os U2 têm-se mostrado "generosos" durante a pandemia. Em abril, a banda anunciou uma doação no valor de 10 milhões de euros, para ajudar ao combate da Covid-19 na República da Irlanda.