Alanis Morissette atuou esta semana - à distância - no "Tonight Show" de Jimmy Fallon, mas foi a sua filha quem roubou as atenções.

Ao colo da mãe, a menina chegou mesmo a "apropriar-se" dos auscultadores de Alanis enquanto esta interpretava 'Ablaze', tema retirado ao seu nono álbum de estúdio, "Such Pretty Forks in the Road".

Veja a atuação: