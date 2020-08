Os Mastodon anunciaram o regresso aos discos com "Medium Rarities", uma coletânea de raridades, temas instrumentais, gravações ao vivo, música feita para a série "A Guerra dos Tronos" e versões de canções de Feist, Flaming Lips e Metallica.

Com edição agendada para o dia 11 de setembro, o álbum - cujo alinhamento pode consultar abaixo - inclui o novo single, 'Fallen Torches', uma colaboração com Scott Kelly dos Neurosis que já está disponível para audição.

1. Fallen Torches

2. A Commotion

3. Asleep in the Deep (Instrumental)

4. Capillarian Crest (Live)

5. A Spoonful Weighs a Ton

6. Toe to Toes (Instrumental)

7. Circle of Cysquatch (Live)

8. Atlanta (Ft. Gibby Haynes)

9. Jaguar God (Instrumental)

10. Cut You Up With a Linoleum Knife

11. Blood & Thunder (Live)

12. White Walker

13. Halloween (Instrumental)

14. Crystal Skull (Live)

15. Orion

16. Iron Tusk (Live)