Josh Homme participou na edição online do festival Lollapaloooza, ontem à noite (quinta-feira).

Nesta atuação a solo, o norte-americano, que lidera os Queens of the Stone Age, escolheu tocar 'Spinning in Daffodils', canção do disco dos Them Crooked Vultures, banda que criou em 2009, com John Paul Jones, dos Led Zeppelin, e Dave Grohl, dos Foo Fighters.

O supergrupo lançou um disco, “Them Crooked Vultures”, nesse mesmo ano, e foi a esse álbum que Josh Homme foi agora recuperar 'Spinning in Daffodils'.

Veja aqui.