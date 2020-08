Hélio Morais deixou duras críticas à atuação da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, dizendo que esta "não tem competência para ocupar o cargo".

No Facebook, o baterista dos Linda Martini e PAUS e artista solo afirmou que Graça Fonseca tem tido "uma atuação vergonhosa desde o início desta pandemia".

"Se eu faria melhor? claro que não. Mas eu não sou político e não me coloquei nessa situação", continuou.

"Há mínimos olímpicos para se estar à frente do ministério da cultura; respeitar a própria cultura do país e xs agentes - artistas, produtorxs, programadorxs, técnicxs, etc. Não é o caso" [o músico usa "x" nos substantivos para ser abrangente no género, numa perspectiva não binária].

Graça Fonseca recusou responder, esta semana, se teria condições para continuar no cargo, e foi entretanto criada uma petição online onde é exigida a sua demissão.

"Não vou assinar a petição, porque não concordo com tudo o que lá consta e porque acho que é responsabilidade do governo olhar para xs ministrxs e entender quando é que não estão à altura", comentou Hélio Morais. "E é responsabilidade da oposição no parlamento fazer o questionamento das acções do governo".