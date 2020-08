Os Faith No More assinalaram a confirmação do seu regresso a Portugal, em 2021, para um concerto no NOS Alive, com um post no qual enumeram algumas das suas iguarias prediletas.



“PORTUGAL!!!! Bifanas, feijoada, prego, bacalhau, marisco... Ai que tentação! Não vamos sair daí!”, pode ler-se na publicação que já recebeu numerosos likes de fãs nacionais.

Recorde aqui as fotos dos Faith No More no NOS Alive em 2010.

1 / 6 Rita Carmo 2 / 6 Rita Carmo 3 / 6 Rita Carmo 4 / 6 Rita Carmo 5 / 6 Rita Carmo 6 / 6 Rita Carmo

Os Faith No More são uma das bandas que estavam confirmadas para o NOS Alive 2020 e atuarão no festival em 2021, depois de a edição deste ano ter sido cancelada devido à pandemia de covid-19.

O NOS Alive 2021 realiza-se no Passeio Marítimo de Algés, de 7 a 10 de julho. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 69 euros (diário) aos 189 euros (passe de 4 dias).

Confira o cartaz anunciado até agora:

NOS ALIVE 2021

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

De 7 a 10 de julho de 2021

7 de julho

Black Pumas

Fontaines D.C.



8 de julho

Red Hot Chili Peppers

Alt-J

Nothing But Thieves

Seasick Steve

The Lumineers



9 de julho

Angel Olsen

Moses Sumney

Hobo Johnson and the Lovemakers

Sea Girls

Tom Misch



10 de julho

Da Weasel

Alec Benjamin

Two Door Cinema Club

Caribou

Parcels

The Strokes

Faith No More

La Roux

Manel Cruz