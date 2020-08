Billie Eilish divulgou esta sexta-feira o seu novo single, 'My Future'.

A canção, uma surpreendente balada soul intimista, faz-se acompanhar por um videoclip realizado por Andrew Onorato, que consiste numa curta-metragem de animação.

Num e-mail aos fãs, Eilish descreveu 'My Future' como "uma canção muito pessoal e especial", que "ganhou todo um outro significado no contexto daquilo que se está a passar no mundo".

Ouça aqui 'My Future':