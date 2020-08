A certidão de óbito da atriz Naya Rivera, que morreu no passado dia 8 de julho, foi agora tornada pública. Conhecida por ter participado na série "Glee", Rivera perdeu a vida depois de mergulhar no lago californiano Piru, onde se encontrava a passear de barco com o filho de 4 anos.

Segundo a CNN, a autópsia concluiu que a atriz morreu afogada numa questão de minutos e que foi um acidente, não tendo havido quaisquer outros fatores a contribuir para a sua morte, ou seja, não houve consumo de drogas ou álcool e o corpo da atriz não apresentou outro tipo de lesões.

Recorde-se que o corpo da atriz só foi encontrado vários dias depois de ter desaparecido. Antes de morrer, Rivera conseguiu salvar o filho: "ela conseguiu ter energia suficiente para colocar o filho no barco, mas não a suficiente para se salvar a ela própria", declarou o xerife Bill Ayub.

As autoridades acreditam que o barco terá começado a seguir à deriva, porque se encontrava desancorado, e que foi nesse momento que a tragédia aconteceu.

O funeral da estrela de 33 anos já se realizou, com a artista a ser sepultada no cemitério Forest Lawn, em Los Angeles, onde estão também sepultados artistas como Bette Davis, Paul Walker, Carrie Fisher ou Liberace.