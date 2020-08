Carolina Deslandes deixou no Instagram uma homenagem ao ator Bruno Candé, assassinado no passado sábado com quatro tiros por um idoso de 80 anos, seu vizinho.

"Não é porque não é contigo que não existe. Não é porque muitas vezes vem disfarçado de piada que é permitido. Não é porque não pertences a uma minoria que a luta não é tua", começou por escrever a cantora.

"Candé, não vais poder ver as tuas filhas crescer. Se isto não for o suficiente para serem tomadas medidas contra tudo isto, não sei o que será", rematou. Veja aqui: