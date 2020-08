A partir desta sexta-feira, 31 de julho, Porto e Gaia recebem numerosos concertos.

Na margem sul do Douro, o Estádio Municipal de Gaia, em Oliveira do Douro, recebe espetáculos de Mariza, Ana Moura, Pedro Abrunhosa ou Xutos & Pontapés. A programação arranca hoje com uma atuação de Herman José.

Do outro lado do rio, nos Jardins do Palácio de Cristal, o cartaz do evento Noites do Palácio contempla igual número de concertos (oito), a cargo de António Zambujo, Gisela João, Jorge Palma, Blind Zero ou Rui Veloso.

Veja aqui o cartaz dos dois eventos, que têm concertos nos mesmos dias. Tanto num caso como no outro, os bilhetes para cada noite custam 10 euros.



ESTÁDIO MUNICIPAL DE GAIA

A partir de 31 de julho



Herman José - 31 de julho

Mariza - 1 de agosto

Ana Moura - 7 de agosto

Pedro Abrunhosa - 8 de agosto

José Cid - 14 de agosto

Miguel Araújo - 15 de agosto

Carolina Deslandes - 21 de agosto

Xutos & Pontapés - 22 de agosto



NOITES DO PALÁCIO

Jardins do Palácio de Cristal, Porto

A partir de 31 de julho



António Zambujo - 31 de julho

The Black Mamba - 1 de agosto

HMB - 7 de agosto

Gisela João - 8 de agosto

Jorge Palma - 14 de agosto

Diogo Piçarra - 15 de agosto

Blind Zero - 21 de agosto

Rui Veloso - 22 de agosto