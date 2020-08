Marilyn Manson anunciou esta semana o lançamento do seu novo álbum, "We Are Chaos".

O sucessor de "Heaven Upside Down", de 2017, sairá a 11 de setembro através da Loma Vista Recordings.

O primeiro single, que dá título ao álbum, já se encontra disponível para escuta, contando com um videoclip realizado por Matt Mahurin.

Foi o próprio Manson quem elaborou a capa de "We Are Chaos", com uma pintura intitulada "Infinite Darkness".

Confira aqui o alinhamento e a capa de "We Are Chaos" e ouça o primeiro single:

1. Red Black and Blue

2. We Are Chaos

3. Don't Chase the Dead

4. Paint You With My Love

5. Half-Way & One Step Forward

6. Infinite Darkness

7. Perfume

8. Keep My Head Together

9. Solve Coagula

10. Broken Needle