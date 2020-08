Os Killers anunciaram que irão investigar um caso de má conduta sexual, da parte de membros da sua entourage.

"Quaisquer alegações de comportamento incorreto por parte de alguém dos Killers são levados muito a sério pela banda", afirmaram os seus advogados, em comunicado.

"A história contada por esta pessoa é chocante e, apesar de os Killers não terem em 2020 a mesma equipa de digressão que tinham no início da sua carreira, irão dar início a uma rigorosa investigação", continuam.

"A banda sente-se chocada e perplexa com estas alegações. O comportamento que lhes é atribuído é irreconhecível e vai contra os princípios com que se regem no seu local de trabalho".

As acusações partiram de uma antiga engenheira de som, Chez Cherrie, contratada para trabalhar na digressão de 2009 da banda de Brandon Flowers.

Numa publicação num blogue, Cherrie acusa a equipa de digressão dos Killers de comportamentos abusivos e misóginos, incluindo um caso de violação, ocorrido em Milwaukee.

Esta engenheira veio a público com estas acusações em 2015, mas só esta semana, no Twitter, estas se tornaram virais.