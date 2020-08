A cidade norte-americana de Los Angeles foi atingida por um terramoto com magnitude 4.2 na Escala de Richter esta madrugada, e um dos músicos a reagir prontamente nas redes sociais foi o DJ e produtor Marshmello, que escreveu: "se este terramoto dá pistas para o que se segue em 2020, eu desisto".

Apesar de ser de intensidade ligeira (sentiu-se também, pouco depois, uma réplica de 3.3), foram vários os que sentiram os seus efeitos. "Agora não, terramotos", escreveu o ator Zach Braff, com o rapper Lil Nas X a partilhar um gif com a legenda "Deus, depois de criar este terremoto".

Chrissy Teigen, mulher de John Legend, disse "é sempre mais pequeno do que o que sentimos... De qualquer forma, aqui está Los Angeles a manter as coisas excitantes. A natureza está louca". Segundo as autoridades, não houve danos de maior nem feridos.