A Ministra da cultura Graça Fonseca remeteu para a jornalista da SIC a resposta à pergunta se tem "condições para continuar no cargo".

Graça Fonseca foi confrontada com a mais recente polémica, quando falava sobre as novas linhas de apoio social extraordinário às artes. São agora 70 milhões de euros destinados a dar resposta às dificuldades que se vivem neste setor.

Recorde-se que esta terça-feira Graça Fonseca não respondeu à pergunta da SIC sobre os números apresentados pela União Audiovisual. O grupo criado para responder à crise provocada pela pandemia está a ajudar "entre 150 a 160 pessoas" por semana. No dia em que a ministra anunciou a aquisição de 65 obras de arte contemporânea para a coleção do Estado, no jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, Graça Fonseca afirmou que só falava sobre arte contemporânea e escusou-se a responder a outras questões relacionadas com o setor da cultura, rematando com “vamos beber o drink de fim de tarde”, numa alusão ao convívio que se seguiria.

Esta sexta-feira, a ministra da Cultura vai estar no Primeiro Jornal da SIC para falar sobre os apoios ao setor.

