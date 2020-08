Lena d'Água foi uma das grandes vencedoras dos prémios de música Play, cuja cerimónia se realizou esta quarta-feira à noite no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

A responsável pelo melhor álbum de 2019 para a equipa da BLITZ, subiu ao palco para receber os galardões de Melhor Artista Feminina e Prémio da Crítica, precisamente por "Desalmadamente".

Também saíram do Coliseu com dois prémios cada os Capitão Fausto e a dupla Camané e Mário Laginha: os primeiros bateram a concorrência nas categorias de Melhor Grupo e Canção do Ano (por 'Amor, A Nossa Vida') e os segundos levaram para casa os galardões de Melhor Álbum e Melhor Álbum de Fado por "Aqui Está-se Sossegado".

Slow J, que ficou em segundo lugar na lista de melhores álbuns do ano passado para a BLITZ com o seu "You Are Forgiven", venceu na categoria de Melhor Artista Masculino, mas não esteve presente na cerimónia para receber o prémio.

'Hear From You', um dos singles retirados de "Nosso", de Branko, venceu na categoria de Melhor Vídeo. Quer "Nosso" quer "A Invenção do Dia Claro", dos Capitão Fausto, integraram também o top 5 de melhores álbuns de 2019 para a BLITZ, tendo ficado respetivamente em quarto e quinto lugares.

Os Xutos & Pontapés foram agraciados com o Prémio Carreira, tendo-se feito representar por Tim e João Cabeleira. Veja a lista completa dos vencedores dos Prémios Play.

Melhor Artista Feminina: Lena D’Água

Melhor Artista Masculino: Slow J

Melhor Grupo: Capitão Fausto

Melhor Álbum: “Aqui Está-se Sossegado” de Camané & Mário Laginha

Canção do Ano: 'Amor, a Nossa Vida' de Capitão Fausto

Prémio Revelação: Bárbara Tinoco

Prémio da Crítica: “Desalmadamente” - Lena D’Água

Melhor Álbum Fado: “Aqui Está-se Sossegado” de Camané & Mário Laginha

Melhor Videoclipe: 'Hear from You' de Branko, Sango, Cosima e Profjam, realizado por Augusto Fraga

Prémio Lusofonia: “Sonhos” de Tainá

Melhor Álbum Jazz: “Dentro da Janela” de João Mortágua

Melhor Álbum Clássica/Erudita: “Archipelago” de Drumming GP / Luís Tinoco

Prémio Carreira: Xutos e Pontapés