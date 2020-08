Em comunicado publicado na sua página de internet, o Partido Comunista Português (PCP) volta a sublinhar a intenção de realizar a edição deste ano da Festa do Avante. "Articulando cada passo com as entidades competentes e avaliando a evolução da situação epidemiológica, o PCP realizará a Festa do “Avante!” com a responsabilidade que lhe é reconhecida, inserida na divulgação pedagógica da prevenção e protecção que continua a impor-se, garantindo todas as medidas sanitárias", pode ler-se num texto onde se justificam as razões pelas quais, segundo o partido, o evento se deve realizar.

Em articulação, o órgão do partido dedicado à juventude, a Juventude Comunista Portuguesa (JCP), partilhou um vídeo que exemplifica como se deve, à luz da pandemia e do distanciamento social recomendado, ser dançada a 'Carvalhesa', tema musical há muito associado à Festa do Avante e às atividades eleitorais do partido. “Ainda não sabes como dançar a Carvalhesa na Festa do Avante! deste ano? Dia 4, 5 e 6 de Setembro vem viver a Festa com segurança e muita alegria!” é o repto deste vídeo promocional.

Na passada semana, no suplemento do Jornal do Avante sobre a Festa do Avante, foram enunciadas as medidas de segurança e higiene para que seja possível usufruir do evento, marcado para setembro, "respeitando os aspetos de saúde pública".

Sem nunca referir diretamente a pandemia de covid-19, escreve-se naquele artigo que, este ano, o recinto será aumentado: "serão cerca de mais 10.00 metros quadrados, abrindo áreas que nunca estiveram acessíveis ao visitante, o que contribui para o descongestionamento e alargamento dos espaços".

Outras medidas passam por antecipar a abertura das portas no primeiro dia do evento ("a Porta da Quinta da Princesa abrirá às 16 horas e a da Quinta do Cabo uma hora antes"); a abertura de mais portas, "para evitar o cruzamento de fluxos de entradas e saídas", e de canais de saída mais alargados; o controlo de entrada e circuitos lineares nas exposições; espaços de esplanada alargados; a presença de equipas permanentes de higienização das esplanadas e o aumento dos pontos de água e sabão na zona de restauração.

Marcado para a Atalaia, no Seixal, a 4, 5 e 6 de setembro, a Festa do Avante tem anunciados concertos de Xutos & Pontapés, Dino D'Santiago, Capicua, Aldina Duarte, Camané & Mário Laginha ou Lena d'Água, entre muitos outros.

A sua realização, este ano, tem causado polémica, dada a prevalência da pandemia de covid-19 e a consequente proibição, por parte do Governo português, de grandes eventos até ao final de setembro.