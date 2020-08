O passado de dependência de álcool e drogas de Elton John e Lily Allen é de conhecimento público e ambos os artistas britânicos celebraram esta semana a sobriedade com publicações nas redes sociais: ele está sóbrio há 30 anos, ela há 1.

"Se não tivesse, por fim, dado o grande passo de pedir ajuda há 30 anos, estaria morto", escreveu John no Twitter, "obrigado, do fundo do coração, a todas as pessoas que me inspiraram e apoiaram ao longo do tempo".

Partilhando fotografias de um bolo em forma de 30 e de uma mesa cheia de mensagens enviadas por amigos e pela família, acrescentou: "a refletir no dia mais mágico em que celebrei o trigésimo aniversário de sobriedade. Tantos cartões queridos, flores e fichas que me foram dadas pelos meus filhos, pelo David, amigos e pessoal do escritório e das nossas casas. Sou um homem verdadeiramente abençoado".

Lily Allen foi mais sucinta, escrevendo apenas: "um ano completamente sóbria! Estou tão agradecida pela minha saúde e pela minha felicidade". A artista partilhou também uma série de fotografias, surgindo com ar saudável, e em biquíni, nas três primeiras, e com ar visivelmente alterado na última.