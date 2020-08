A editora portuguesa Príncipe Discos está em grande destaque no site norte-americano de música Pitchfork, com a publicação a descrevê-la como "uma das mais excitantes editoras de música de dança no mundo". Em destaque, estão produtores como Nídia, Marfox ou Nigga Fox, cujos álbuns são frequentemente destacados pela Pitchfork.

Fazendo um historial do percurso de uma década da Príncipe, o artigo diz que a editora "reflete os ritmos musicais da diáspora africana através dos ruidosos sistemas de som dos clubes lisboetas", enaltecendo o facto de muitos dos artistas serem "descendentes, nascidos em Portugal, de países da costa ocidental africana".

Nídia editou este ano o seu segundo álbum, "Não Fales Nela Que a Mentes" (siga o link para ler o que o Expresso escreveu sobre o registo), bem como um EP e um duplo single. Já Nigga Fox editou no ano passado o álbum "Cartas na Manga". Ambos os álbuns tiveram direito a crítica no site norte-americano.