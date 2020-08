Caetano Veloso deu uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, na qual se referiu a Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, como "confuso e incompetente".

Traçando um paralelo com o período da ditadura militar no Brasil, o músico afirmou que os últimos meses têm sido "um pesadelo absoluto, uma loucura".

"Ter um governo militar é horrível e Bolsonaro é tão confuso, tão incompetente", acrescentou. "Não se pode dizer que Bolsonaro não é o Brasil. Ele é muito parecido com o brasileiro médio. Aliás, a capacidade dele e do seu bando de se manter no poder depende dessa identificação com o brasileiro 'normal'".

As medidas tomadas pelo governo Bolsonaro são, para Caetano Veloso, "uma raquete de insanidades". "O executivo brasileiro não fez nada desde que ele tomou posse", disse.

"As nossas florestas, as nossas músicas, as nossas peças e os nossos filmes estão a ser ameaçados por este governo, e estão em processo de destruição. Mas, como um dos membros do grupo que produz música popular, posso garantir que estamos aqui - o Brasil está aqui", garantiu ainda.