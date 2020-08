Foi anunciada uma reedição, remasterizada, de "New York", álbum que Lou Reed editou em 1989.

Esta reedição estará disponível a partir do dia 25 de setembro, através da Rhino.

Intitulada "New York: Deluxe Edition", a caixa inclui três CDs, dois LPs e um DVD, bem como um livro de capa dura com notas de David Fricke e ensaios de Don Fleming.

Incluídas estão 26 gravações inéditas, entre as quais misturas alternativas de 'Dirty Blvd', 'Sweet Jane' (dos Velvet Underground) e 'Walk on the Wild Side'.

O DVD inclui a gravação ao vivo do concerto que Lou Reed deu no teatro St. Denis, em Montreal, e também uma entrevista áudio com o falecido músico.

Confira aqui o alinhamento completo:

CD 1: "New York" (remasterizado)

1. “Romeo Had Juliette”

2. “Halloween Parade”

3. “Dirty Blvd.”

4. “Endless Cycle”

5. “There Is No Time”

6. “Last Great American Whale”

7. “Beginning of a Great Adventure”

8. “Busload of Faith”

9. “Sick of You”

10. “Hold On”

11. “Good Evening Mr. Waldheim”

12. “Xmas In February”

13. “Strawman”

14. “Dime Store Mystery”

CD 2: “New York” (ao vivo, inédito)

1. “Romeo Had Juliette”

2. “Halloween Parade”

3. “Dirty Blvd.”

4. “Endless Cycle”

5. “There Is No Time”

6. “Last Great American Whale”

7. “Beginning of a Great Adventure”

8. “Busload of Faith”

9. “Sick of You”

10. “Hold On”

11. “Good Evening Mr. Waldheim”

12. “Xmas In February”

13. “Strawman”

14. “Dime Store Mystery”

CD 3: Maquetas / Singles / Encore

1. “Romeo Had Juliette” (7” Version)

2. “Dirty Blvd.” (Work Tape) (inédito)

3. “Dirty Blvd.” (Rough Mix) (inédito)

4. “Endless Cycle” (Work Tape) (inédito)

5. “Last Great American Whale” (Work Tape) (inédito)

6. “Beginning of a Great Adventure” (Rough Mix) (inédito)

7. “Busload of Faith” (Solo Version) (inédito)

8. “Sick of You” (Work Tape) (inédito)

9. “Sick of You” (Rough Mix) (inédito)

10. “Hold On” (Rough Mix) (inédito)

11. “Strawman” (Rough Mix) (inédito)

12. “The Room” (Non-LP Track)

13. “Sweet Jane” (Live Encore) (inédito)

14. “Walk on the Wild Side” (Live Encore) (inédito)

DVD

1. “Romeo Had Juliette”

2. “Halloween Parade”

3. “Dirty Blvd.”

4. “Endless Cycle”

5. “There Is No Time”

6. “Last Great American Whale”

7. “Beginning of a Great Adventure”

8. “Busload of Faith”

9. “Sick of You”

10. “Hold On”

11. “Good Evening Mr. Waldheim”

12. “Xmas in February”

13. “Strawman”

14. “Dime Store Mystery”

Bónus áudio

15. A Conversation with Lou Reed

Vinil

Lado A

1. “Romeo Had Juliette”

2. “Halloween Parade”

3. “Dirty Blvd.”

4. “Endless Cycle”

Lado B

1. “There Is No Time”

2. “Last Great American Whale”

3. “Beginning of a Great Adventure”

Lado C

1. “Busload of Faith”

2. “Sick of You”

3. “Hold On”

4. “Good Evening Mr. Waldheim”

Lado D

1. “Xmas in February”

2. “Strawman”

3. “Dime Store Mystery”