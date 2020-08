Sérgio Godinho anunciou mais um concerto no Teatro Maria Matos, em Lisboa.



O músico português celebra, a 31 de agosto, o seu 75º aniversário com um espetáculo naquele teatro.

Agora, anunciou que dará um segundo concerto na mesma sala a 1 de setembro.



“O concerto de celebração do 75º aniversário de Sérgio Godinho esgotou ao final do dia. Aproveitando a disponibilidade do Teatro Maria Matos, o palco destes espetáculos, Sérgio Godinho vai estender a celebração também ao dia 1 de setembro”, pode ler-se em comunicado de imprensa.

Sérgio Godinho vai apresentar-se com os Assessores: Nuno Rafael (guitarras, percussão, coros, direcção musical), Miguel Fevereiro (guitarras, percussão, coros), João Cardoso (teclado, coro), Nuno Espírito Santo (baixo elécrico, percussão) e Sérgio Nascimento (bateria, percussão).

Os bilhetes custam 20 euros.