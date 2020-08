Os Korn partilharam uma versão de uma canção de 1979 do músico norte-americano Charlie Daniels, 'The Devil Went Down to Georgia'.

A canção encontra-se disponível na página do grupo norte-americano no Bandcamp, com todas as receitas obtidas com a mesma a reverter para a Awakening Youth, uma organização não-governamental de apoio aos jovens.

'The Devil Went Down to Georgia' é o tema mais conhecido do músico country, que faleceu a 6 de julho devido a um enfarte.

"O Charlie deixou-nos um legado musical que vai para além de um só género, e queremos honrar o seu talento e a sua influência com a nossa própria versão desta canção", escreveram os Korn.

Para além do seu sucesso a solo, Daniels tocou baixo em três álbuns de Bob Dylan, incluindo "Nashville Skyline", de 1969. Tocou também com figuras como Leonard Cohen e Ringo Starr.

Lançado em 1979, 'The Devil Went Down to Gergia' chegou ao terceiro lugar das tabelas de vendas norte-americanas e fez parte da banda-sonora de "Urban Cowboy", filme de 1980 com John Travolta. Rendeu, também, ao seu autor um Grammy para Melhor Performance Vocal Country.