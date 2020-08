No passado domingo, a cantora Demi Lovato anunciou o noivado com o ator Max Ehrich. Sabe-se agora que o amor entre os dois foi selado com um anel avaliado em 2,13 milhões de euros.

Segundo o site TMZ, o anel ostenta um diamante com corte de esmeralda feito à mão em platina, sendo ladeado com diamantes menores em forma de trapézio. O anel atingirá 20 quilates, num desenho idealizado por Max Ehrich e o joalheiro Peter Marco, tratando-se de uma peça única.

Lovato e Ehrich assumiram este compromisso depois de seis meses de namoro. "Soube que te amava assim que te conheci", escreveu nas redes sociais. "É algo que não consigo descrever a alguém que não o tenha vivido em primeira mão. Nunca me senti tão incondicionalmente amada por alguém, em toda a minha vida (excetuando pelos meus pais), apesar dos meus defeitos", continuou. Ainda não foi anunciada uma data para o enlace.

Algumas publicações de Demi Lovato nas redes sociais sobre o Brasil ("Eu preciso voltar ao Brasil tipo... ontem", foi uma delas) levaram a que os fãs especulassem em torno do destino turístico da lua de mel, sugerindo que o país irmão pode ser o escolhido pelo casal.

Veja o anel na terceira foto: