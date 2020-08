Morreu Malik B, cofundador dos The Roots e uma das lendas do hip-hop norte-americano. Tinha 47 anos. A causa de morte não foi revelada.

A banda de Filadélfia lamentou a morte do seu membro nas redes sociais: "É com olhos marejados que lamentamos informar o falecimento do nosso amado irmão Malik Abdul Basit". "Que seja lembrado pela sua devoção ao Islão e a sua inovação enquanto um dos mais prendados MCs de todos os tempos", pode ler-se.

Malik B fundou os The Roots com Ahmir Thompson (Questlove) e Tariq Trotter (Black Thought) em 1987. Participou nos quatro primeiros álbuns do grupo, saindo em 1999 para encetar carreira a solo. Voltou aos Roots para gravar "Game Theory", em 2006, e "Rising Down", dois anos depois.

Num depoimento publicado nas redes sociais, Black Thought enaltece o papel de Malik B nos Roots. "Sempre senti que possuía apenas uma fração do teu potencial", escreveu. "Quis sempre mudar-te, procurando sofisticar a tua visão e fazer com que percebesses que havia mais opções do que as ruas, mas acabei por perceber que tu e as ruas eram um só, e não há como separar um homem da sua identidade própria".