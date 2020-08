Kim Kardashian voltou para a sua casa na Califórnia, após se ter encontrado com o marido, Kanye West, no rancho da família no Wyoming.

A empresária viajou sozinha depois de um reencontro que o TMZ descreve como "difícil" e "emotivo", na passada segunda-feira.

O casal esteve num drive-in e discutiu acaloradamente dentro do carro. O TMZ diz que, a dada altura, Kim começou a chorar.

Kanye não terá voltado para casa com a esposa visto que se encontra a terminar o seu novo álbum, segundo fontes próximas do casal.

Nas últimas semanas, tem-se falado num eventual divórcio entre Kim e Kanye, após as declarações deste no seu primeiro comício enquanto candidato à presidência.