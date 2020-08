Corey Taylor, vocalista dos Slipknot e Stone Sour, vai editar o seu álbum de estreia a solo, intitulado "CMFT", no dia 2 de outubro. Além de anunciar o disco, o músico norte-americano divulgou duas das canções presentes no disco, 'Black Eyes Blue' e 'CMFT Must Be Stopped' (uma colaboração com Tech N9ne e Kid Bookie).

No vídeo de 'CMFT Must Be Stopped', protagonizado por Taylor, surgem como convidados Marilyn Manson, Lars Ulrich dos Metallica, Rob Halford dos Judas Priest ou o lutador Chris Jericho. Veja abaixo.

Segundo o comunicado de imprensa, "CMFT" junta canções que Taylor guarda desde a adolescência a outras escritas recentemente, tendo sido gravado em Las Vegas com o produtor Jay Ruston e uma banda composta pelos guitarristas Christian Martucci e Zach Throne, o baixista Jason Christopher e o baterista Dustin Robert. Veja abaixo a capa e o alinhamento completo do álbum.