A cantautora norte-americana Angel Olsen anunciou esta semana o lançamento de um novo álbum, "Whole New Mess".

Este álbum será o sucessor de "All Mirrors", editado o ano passado, e tem data de lançamento marcada para o dia 28 de agosto.

O disco conterá 11 faixas no total, incluindo o single de avanço, 'Whole New Mess', já disponível para escuta.

Olsen, que se enamorou de Portugal há alguns anos, deu dois concertos no Capitólio, em Lisboa, e um no Hard Club, no Porto, em janeiro último. O seu nome estava confirmado no cartaz do festival NOS Alive, entretanto adiado para 2021 devido à pandemia da covid-19 - no festival de Algés, a norte-americana tem concerto marcado a 9 de julho do próximo ano.

Confira aqui o alinhamento de "Whole New Mess" e ouça o primeiro single:

1. Whole New Mess

2. Too Easy (Bigger Than Us)

3. (New Love) Cassette

4. (We Are All Mirrors)

5. (Summer Song)

6. Waving, Smiling

7. Tonight (Without You)

8. Lark Song

9. Impasse (Workin’ For The Name)

10. Chance (Forever Love)

11. What It Is (What It Is)