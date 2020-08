No episódio desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, Tó Trips, dos Dead Combo, recorda o momento em que pegou numa guitarra pela primeira vez e conta a história do instrumento que era da mãe e que guarda religiosamente até hoje.

“A primeira guitarra em que peguei era do meu tio, que era daquele pessoal que pensava que tocar guitarra engatava miúdas”, diz o músico, acrescentando que o tio "nunca aprendeu a tocar". Ouça a partir dos 21m34s.