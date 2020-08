O guitarrista Tom Morello saudou os manifestantes em Portland que, nos últimos dias, entoaram a letra de 'Killing in the Name' em protesto contra a polícia.

Nas redes sociais, Morello escreveu que "é para isso que [a canção] serve", partilhando também um vídeo dos manifestantes.

Os protestos em Portland, contra o racismo sistémico e a violência policial, já duram há 61 dias consecutivos e agravaram-se com a chegada das autoridades federais, no início do mês.