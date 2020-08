O festival O Sol da Caparica acaba de anunciar as datas para 2021: a sétima edição do evento realiza-se nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto no Parque Urbano da Costa da Caparica, como é hábito.

Está assim marcado o regresso do festival dedicado à música lusófona, promovido pelo Grupo Chiado em parceria com a Câmara Municipal de Almada, depois de ter sido obrigado a adiar a edição deste ano devido à pandemia de covid-19.

Apesar de as datas de 2020 terem chegado a ser anunciadas, nenhum nome foi divulgado.