Kim Kardashian já está junto do marido, Kanye West, no rancho que o casal tem em Wyoming, mas apesar de o rapper ter pedido desculpas publicamente, nas redes sociais, pelas declarações que tem feito, as lágrimas e as discussões parecem continuar.

Depois de o músico e candidato à presidência dos Estados Unidos ter dito que estava a tentar divorciar-se desde 2018 e de se ter recusado a falar com ela - além de ter revelado ao mundo que os dois chegaram a pensar em abortar a primeira filha -, a estrela de reality shows decidiu voltar para junto do marido.

Numa das várias fotografias obtidas pelo site TMZ, e que se reportam ao dia de ontem, Kim surge visivelmente transtornada a falar com Kanye dentro de um automóvel e na outra os dois estão parados a olhar para os respetivos telemóveis.

Recorde-se que Kardashian e a família de West já assumiram que o rapper está a passar por um grave episódio de transtorno bipolar, condição que lhe foi diagnosticada há vários anos, e que até ao momento não conseguiram convencê-lo a receber tratamento.