O Hellfest, festival francês dedicado ao rock e ao metal, anunciou esta semana os nomes para o cartaz da edição de 2021.

Deftones, Faith No More, System of a Down, Opeth, Korn, Judas Priest, Deep Purple, Offspring, Mayhem e Sepultura são alguns dos nomes que por ali passarão, entre muitos outros.

O Hellfest realiza-se de 18 a 20 de junho em Clisson, perto de Nantes. Tradicionalmente, o festival apresenta algumas bandas que também acabam por ter encontro marcado com os fãs portugueses, como em 2021 os System of a Down (VOA), Deftones (North Music Fest) e Faith No More (NOS Alive).