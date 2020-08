Eddie Vedder revelou, em entrevista ao podcast Daddy Issues, que tem estado a trabalhar na banda-sonora de um novo filme realizado por Sean Penn.

“Estamos agora a acabar. Perguntei ao Sean se podia falar disso e ele disse-me que sim. [A música] é para um filme que ele fez e que é fantástico. Tem algumas semelhanças com 'O Lado Selvagem', mas este filme é inspirado na história real de uma mulher, que a contou nas suas memórias”, contou o vocalista dos Pearl Jam, que assinou a banda-sonora daquele outro filme de Sean Penn (no original, “Into the Wild”).

Segundo Eddie Vedder, o novo filme chama-se “Flag Day” e conta com a participação da filha de Sean Penn, Dylan Penn, e Josh Brolin, entre outros.

Além de Eddie Vedder, a banda-sonora terá canções de Cat Power e Glen Hansard, que chegou a voar para Los Angeles para as gravações, mas regressou à Irlanda quando, devido à pandemia de covid-19, as fronteiras dos Estados Unidos foram encerradas.



“Desde então ficou tudo em banho-maria e tivemos de trabalhar em casa”, explicou Eddie Vedder.

O filme inspira-se no livro “Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life”, de Jennifer Vogel,