Depois de vários utilizadores das redes sociais terem dito que a capa de "Folklore", o novo álbum de Taylor Swift, parece uma capa de um disco de metal, o vocalista dos noruegueses Emperor veio acusar a artista de ter copiado a capa do single que editou a solo no início do ano.

Ihsahn apontou as semelhanças entre a capa de "Folklore" e a de 'Stridig': ambos os trabalhos gráficos têm como base uma fotografia a preto e branco de árvores numa floresta. O músico norueguês coloca as duas capas lado a lado para os fãs poderem comparar.

"Já alguém viu o novo trabalho da Taylor Swift? Pessoalmente, gosto do design", escreveu o músico. O artista gráfico que criou a capa de 'Stridig' também se pronunciou, dizendo: "podia ter feito o trabalho para ela, provavelmente por um preço mais baixo do que aquele que ela pagou".