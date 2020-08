A dupla mexicana Rodrigo y Gabriela anunciou a edição de um álbum ao vivo, "Mettavolution Live", a 2 de outubro. O primeiro tema que dá a conhecer é uma versão de 20 minutos de 'Echoes', o clássico de 1971 dos Pink Floyd integrado originalmente no álbum "Meddle" e incluído no famoso filme do ano seguinte "Live at Pompeii". Nas mãos de Rodrigo y Gabriela, a canção ganha uma fragrância a flamenco.

"Somos grandes fãs dos Pink Floyd. Esse faixa, especialmente a versão ao vivo em Pompeia, significa muito para nós. Além disso, a letra é até mais relevante agora do que há 45 anos: a procura de conhecimento de nós próprios está a tornar-se um elemento-chave para a sobrevivência, por estes dias. É o que significa evolução, no fim de contas".

Ouça aqui a versão de Rodrigo y Gabriela e a canção dos Pink Floyd tal como interpretada em Pompeia.