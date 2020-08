Com as lojas de instrumentos fechadas ou a meio gás, devido à pandemia de covid-19, deixou de ser possível ouvir os guitarristas iniciantes a experimentar os instrumentos, tocando clássicos do rock.

Annie Clark, mais conhecida como St. Vincent, decidiu partilhar um vídeo para quem tem saudades desses pequenos 'ensaios' espontâneos.

“Como as lojas de guitarras têm estado fechadas, imaginei que possam sentir saudades de ouvir alguém a tentar tocar a 'Stairway to Heaven'”, escreveu a norte-americana, mandando o seu carinho para todos os guitarristas.

Veja aqui a sua versão do clássico dos Led Zeppelin.

Curiosamente, também Bono e The Edge, dos U2, partilharam recentemente uma versão da canção de 1971.