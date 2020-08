Kansai Yamamoto, o estilista japonês conhecido pela sua colaboração próxima com David Bowie, morreu no passado dia 21 de julho, aos 76 anos.

A sua morte foi anunciada hoje, 27 de julho, na sua conta de Instagram.

Kansai Yamamoto foi vítima de leucemia mieloide e, de acordo com o comunicado partilhado nas suas redes sociais, “manteve o otimismo e nunca perdeu a sua paixão pela criação”, mesmo quando estava doente.

O designer, cujo lema era “a energia humana não tem limites”, morreu “pacificamente, rodeado pelos seus entes queridos”, informou a família.

Getty Images

Amigo de Elton John e Stevie Wonder, Kansai Yamamoto começou a colaborar com David Bowie no início da década de 70, criando numerosos fatos para o músico britânico, sobretudo durante a digressão de “Aladdin Sane”, de 1973.

Em 2016, o estilista disse ao Hollywood Reporter: “Quando o David começou a usar as minhas roupas de mulher, as pessoas ficaram muito surpreendidas. Felizmente ele tinha um corpo esguio e as roupas ficavam-lhe muito bem. Aconteceu uma espécie de reação química: as minhas roupas tornaram-se parte do David, das suas canções. Tornaram-se parte da mensagem que ele comunicou ao mundo”.