Morreu Denise Johnson, a voz feminina de "Screamadelica", álbum clássico de 1991 dos Primal Scream. Tinha 56 anos. A causa de morte não foi revelada.

A voz de Johnson ouviu-se em algumas das canções mais marcantes do disco, como 'Loaded', 'Don't Fight It, Feel It' ou o tema-título. A cantora atuou ao vivo com a banda de Bobby Gillespie entre 1990 e 1995.

Denise Johnson foi também vocalista convidada das bandas A Certain Ratio, com a qual atuou até há bem pouco tempo, Electronic (de Bernard Sumner e Johnny Marr) e Pet Shop Boys, entre outras.

Nascida em Manchester a 31 de agosto de 1966, filha de mãe jamaicana, ouviu reggae e ska dede cedo. Foi apresentada aos Primal Scream no arranque dos anos 90 pelo duo Hypnotone, integrado por Tony Martin, que à época estava a fazer trabalho de estúdio para o que viria a ser "Screamadelica". Depois de ver Johnson a atuar com os Hypnotone, os Primal Scream convidaram-na a fazer parte do disco. Em entrevista ao site Louder than War citada pelo Guardian, Denise Johnson caracterizou o período de gravação do álbum de 1991 como "sair à noite e cantar um bocadinho de permeio".

A cantora planeara lançar o seu primeiro álbum a solo este ano.