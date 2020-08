Há alguns dias, Madonna partilhou no seu Instragam o vídeo de uma mulher brasileira a dançar ao som do seu antigo êxito, 'Holiday'

Essa partilha acabou por ter resultados inesperados: segundo a própria Madonna, a senhora que dançava ao som da sua canção está agora a ser ajudada por uma associação, com o fito de deixar as drogas.

“Ei Madonna, encontrámos a Maria e, graças à tua publicação, ela está a receber muito amor e ajuda. Vamos tratar da sua reabilitação”, escreveu a associação, prometendo tentar melhorar a vida da mulher.

No seu Instagram, Madonna congratulou-se pelo sucesso da sua publicação. “Finalmente, boas notícias ao acordar! Partilhei o vídeo da Maria a dançar ao som de 'Holiday' em Manaus. Há algum tempo, o filho dela foi assassinado e ela virou-se para as drogas! Agora está a receber a ajuda que merece”, escreveu a norte-americana, mostrando a sua gratidão para com as pessoas que estão a tomar conta de Maria.