Katy Perry revelou que podia ter dado voz a 'Titanium', grande sucesso de 2011 de David Guetta com Sia. Numa conferência de imprensa do festival Tomorrowland, na semana passada, a artista norte-americana disse que rejeitou a canção mas por uma boa razão.

"Lembras-te quando, há quase dez anos, me enviaste a 'Titanium'?", perguntou Perry a Guetta, "portanto, enviaste-me a maqueta da canção com a voz da Sia, que já tinha tido o seu sucesso com os Zero 7, e lembro-me de a ouvir no avião e de ficar 'oh meu Deus, esta canção é tão boa. Quem é que está a cantar? Devia ser ela a cantar. Isto vai ser um sucesso, não me ponhas na canção! Mantém a Sia!".

A artista confessou que era "uma grande fã dos Zero 7" e que respondeu ao email de Guetta dizendo: "és doido. Não precisas de mim nessa canção. Mantém a Sia. E aí está a 'Titanium'". Veja as declarações de Perry no vídeo abaixo (a partir dos 29 minutos).