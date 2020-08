Michael Lockwood, ex-marido e pai das duas filhas mais novas de Lisa Marie Presley, está preocupado com uma hipotética recaída da filha de Elvis Presley e teme que ela possa voltar a consumir álcool e drogas devido ao trauma do recente suicídio do filho, Benjamin Keough.

O pai das filhas gémeas de 11 anos de Presley não só se mostrou preocupado com a ex-mulher como resolveu pedir, temporariamente, a custódia total das crianças num tribunal californiano. Alegadamente, a filha de Elvis, que chegou a ser casada com Michael Jackson, está sóbria há três anos.

Explicando que o suicídio de Keough teve lugar na casa de Presley, Lockwood defende: "com toda a empatia e respeito, isto cria um problema novo, que nunca foi abordado: a segurança das crianças e a grande probabilidade de a mãe poder voltar a ficar dependente das drogas e álcool".

Outro ponto de preocupação do ex-marido de Presley é a presença de armas na habitação - recorde-se que Keough, de 27 anos, acabou com a própria vida com um tiro no peito. "Não é claro onde a arma estava guardada nem se alguma das crianças poderia ter tido acesso a ela ou a outras", lê-se na documentação apresentada ao tribunal.