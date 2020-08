O ator Ryan Dorsey, ex-marido de Naya Rivera e pai do filho de ambos, Josey, partilhou uma homenagem à "Santana" de "Glee".

Recorde-se que o corpo da atriz foi encontrado no Lago Piru, no estado da Califórnia, no passado dia 13 de julho. Rivera ter-se-á afogado de forma acidental, durante um passeio de barco com o filho.

"Isto é muito injusto. Não há palavras que exprimam o buraco deixado nos corações de todos. Não acredito nisto, não sei se algum dia irei acreditar", escreveu Dorsey no Instagram.

"Ainda agora aqui estavas. Nadámos com o Josey na véspera [do incidente]. A vida não é justa, não sei o que dizer". Veja aqui a publicação: