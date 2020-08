Elon Musk diz ter aconselhado Kanye West a adiar a sua candidatura presidencial por quatro anos, em entrevista ao jornal The New York Times.

O fundador da Tesla e da SpaceX, que havia dado o seu apoio à candidatura, retratou-se pouco depois, após a entrevista bizarra de Kanye West à Forbes.

Agora, diz ter feito o seu "melhor" para convencer West a candidatar-se em 2024, para que não possa ser acusado de dividir os votos dos negros com Joe Biden.

Musk falou, ainda, dos mais recentes comentários de Kanye, no Twitter, onde atacou várias pessoas - incluindo a própria esposa, Kim Kardashian.

"A meio dessa avalanche, enviei-lhe um SMS para ver se ele estava bem. Ele ligou-me de volta e parecia bem", afirmou.

"Estava no Wyoming com um grupo de amigos. Parecia estar bem. Mas parece que as coisas não estão bem. Ele está com problemas", rematou.