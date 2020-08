Elon Musk deu uma entrevista ao jornal The New York Times, na qual afirmou não ter "muito que possa fazer" no que toca a cuidar do seu filho com Grimes, X Æ A-Xii, de dois meses.

Os bebés, afirmou o dono da Tesla, "são máquinas de comer e fazer cocó" - pelo que a maior responsabilidade, no que toca a cuidar da criança, pertence a Grimes.

"Ela tem um papel muito maior que o meu. Quando a criança for mais velha, terei um papel diferente", continuou.

"Acho que vou fazer o que fiz com os meus outros cinco filhos", todos da sua ex-mulher, Justine Wilson. "Se tiver de ir à China pela Tesla, levo-os comigo e vamos ver a Grande Muralha".

Musk sugeriu ainda que as pessoas deviam ter mais filhos: "parece óbvio, mas se não houver bebés suficientes, a humanidade desaparecerá", disse.