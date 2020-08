O vocalista dos Maroon 5, Adam Levine, surge de cabelo rapado e a fumar canábis, com um copo de vinho tinto ao lado, no vídeo do novo single da banda, 'Nobody's Love', que pode ser visto abaixo.

No final do vídeo, surge uma mensagem na qual se apela à legalização da marijuana nos Estados Unidos: "é tempo de acabar com a guerra à marijuana. São desnecessárias as leis agressivas de posse de marijuana, que atiram centenas de milhares de pessoas para o sistema judicial e esbanjam milhares de milhões de dólares dos contribuintes".