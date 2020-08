Rufus Wainwright, que acaba de editar o álbum “Unfollow the Rules”, partilhou uma versão muito especial de 'Across the Universe', dos Beatles.

Com o coro de Toronto Choir! Choir! Choir!, o músico canadiano ajudou a juntar a voz de 1500 pessoas de todo o mundo, revisitando o clássico que já havia gravado em 2002.

Os responsáveis do coro esperavam receber 500 participações, ficando muito surpreendidos com a avalanche de respostas.



“Estas vozes e estas caras representam o amor e a esperança que sentimos pelos dias que aí vêm”, afirmaram os membros do coro de Toronto. “A música juntou-nos e cria um sentido de solidariedade. À medida que os dias passam, esperamos nunca esquecer que as nossas vozes fazem uma grande diferença. Em tempos de pandemia, grandes dificuldades económicas e mudança social, estaremos sempre aqui uns para os outros”.

“Há muitos anos que canto a 'Across the Universe', mas só agora compreendo verdadeiramente o refrão”, disse por seu turno Rufus Wainwright. “Na verdade, quem está a cantar 'Nothing's gonna change my world' é o universo'”.