No episódio desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, Tó Trips, dos Dead Combo, recordou o amigo Zé Pedro, falecido em 2017, e falou das saudades que tem dele. "Sinto muitas saudades do Zé Pedro", começou por dizer, acrescentando que "Lisboa está cheia de fantasmas de amigos que desapareceram”.

Falando sobre o documentário "Zé Pedro Rock n' Roll", com estreia marcada para dia 30 deste mês, o guitarrista falou sobre o espírito irrequieto do guitarrista dos Xutos & Pontapés e a vontade que manteve até ao fim de "descobrir coisas" e estar "atento a coisas novas". "Era uma pessoa que gostava de falar de música e tinha sempre tempo para isso". Para ouvir as declarações, siga até aos 23m20s.