Na semana em que Slash cumpriu 55 primaveras, a revista CLassic Rock elaborou uma lista com os dez melhores solos do guitarrista.

Da lista fazem naturalmente parte temas dos Guns N' Roses, mas também dos Velvet Revolver e de Michael Jackson, com quem Slash colaborou.

Confira aqui a lista:

10. Michael Jackson - Give In To Me (Dangerous, 1991)

9. Velvet Revolver - Fall To Pieces (Contraband, 2004)

8. Lenny Kravitz - Always On The Run (Mama Said,1991)

7. Velvet Revolver - Slither (Contraband)

6. Slash feat. Myles Kennedy And The Conspirators - Anastasia

5. Guns N’ Roses - November Rain (Use Your Illusion I, 1991)

4. Guns N’ Roses - Estranged (Use Your Illusion II, 1991)

3. Guns N’ Roses - Out Ta Get Me (Appetite For Destruction, 1987)

2. Guns N’ Roses - Sweet Child O’ Mine (Appetite For Destruction)

1. Guns N’ Roses - Paradise City (Appetite For Destruction)